Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Unbekannte entwenden Pflanzen und Elektroartikel

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (21.1.) stellte ein 62-jähriger Herforder um 9.55 Uhr fest, dass Unbekannte augenscheinlich in seine Wohnung an der Berliner Straße eingedrungen sind. Aus der Wohnung in dem Mehrparteienhaus entwendeten der oder die Unbekannten unter anderem eine Waschmaschine, einen Kühlschrank, einen Fahrradanhänger sowie zwei Benjamin-Bäumchen samt entsprechender Blumentöpfe. Nach einer ersten Durchsicht beläuft sich der Wert der entwendeten Gegenstände auf rund 1000 Euro. Wie der oder die Unbekannten in die Wohnung, die der Mann am Freitag gegen 17.00 Uhr verschlossen hatte, gelangt sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Berliner Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

