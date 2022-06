Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unbelehrbarer Ladendieb

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 01.06.2022 erschien ein unbekannter Ladendieb insgesamt fünfmal im Aldi-Markt an der Moselweißer Straße. Der unbelehrbare Täter entwendete jeweils Nahrungsmittel und Bier und zeigte sich auch auf Ansprache der Mitarbeiter wenig einsichtig: So kündigte er weitere Diebstähle von Bier an, da er Alkoholiker sei.

Eine Mitarbeiterin verständigte beim fünften Diebstahl die Polizei Koblenz, die den unbekannten Beschuldigten gegen 20:30 Uhr nicht mehr in der Nahbereichsfahndung antreffen konnte. Er wird beschrieben als:

-männlich -etwa 50 Jahre alt -Jogginghose im Camouflage-Muster -schwarze Jacke, Kappe und Sonnenbrille.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Koblenz entgegen: 0261-103-2510.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell