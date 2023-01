POL-HF: Ford ohne Kennzeichen unterwegs - Polizei stoppt augenscheinlich betrunkenen Fahrer ohne Führerschein

Herford (ots) - (jd) Am Samstag (21.1.) stellte ein 62-jähriger Herforder um 9.55 Uhr fest, dass Unbekannte augenscheinlich in seine Wohnung an der Berliner Straße eingedrungen sind. Aus der Wohnung in dem Mehrparteienhaus entwendeten der oder die Unbekannten unter anderem eine Waschmaschine, einen Kühlschrank, einen Fahrradanhänger sowie zwei Benjamin-Bäumchen ...

