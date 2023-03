Cloppenburg/Vechta (ots) - Ergänzung zur Vermisstensuche Lindern Bezug: Erstmeldung vom 5. März 2023; 20:37 Uhr Am Montag, 06. März 2023, 13:35 Uhr, wurde der 21-jährige vermisste Mann am Rande eines Waldstücks in Lindern leblos aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Die Suchaktionen wurden am Nachmittag beendet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

