Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 6. März 2023, zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Lohner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein grauer Kia Rio beschädigt wurde. Im Laufe des gestrigen Abends habe sich ein unbekannter Herr im Fitnessstudio gemeldet und ein Kennzeichen durchgegeben. Hierbei könnte es sich entweder um den Verursacher oder um einen Zeugen handeln. Der unbekannte Herr sowie auch andere Zeugen zu dem Unfall können sich bei der Polizei in Vechta unter 04441 9430 melden.

