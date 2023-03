Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Cappeln: Überfall auf Verbrauchermarkt - Polizei geht erster Spur nach und hofft auf weitere Zeugenhinweise (mit Foto) /

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5454077

Am Mittwoch, 1. März 2023, kurz nach 21.00 Uhr, haben drei unbekannte, maskierte Täter einen Verbrauchermarkt in der Cloppenburger Straße überfallen.

In diesem Fall geht die Polizei nun einer ersten Spur nach.

Am Freitagnachmittag, 3. März 2023, gegen 17.30 Uhr, meldete sich eine Mitarbeiterin des Verbrauchermarkts, dass man womöglich eine Sturmhaube der Täter gefunden habe.

Ein noch unbekannter Zeuge oder eine Zeugin hatte die Maskierung vermutlich im Bereich der Einmündung Oldenburger Straße/Magdeburger Straße gefunden und auf einem Holzpfosten neben einem Bushaltestellenschild gezogen. Diese Örtlichkeit befindet sich etwa 1,3 km vom Tatort entfernt und ist auch zu Fuß gut erreichbar.

Ermittlungen haben außerdem ergeben, dass die Maskierung mindestens bereits am Vortag, also am 2. März 2023, dort aufgefunden worden sein müsste.

Die Polizei fragt nun:

- Wer hat die Maskierung dort gefunden und auf den Pfosten gezogen? Der Zeuge bzw. die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

- Wer hat verdächtige Personen um den Tatzeitraum herum beim Fundort der Maskierung oder auf einem Weg dorthin gesehen?

- Gibt es Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge in diesem Bereich?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

