Goldenstedt - Exhibitionistische Handlungen

Am Dienstag, 7. März 2023, zwischen 21.40 Uhr und 21.55 Uhr, war eine 28-jährige Frau zu Fuß in der Bremer Straße unterwegs, als sie eine unbekannte männliche Person hinter sich wahrnahm. Als sie sich umdrehte, blieb der Mann stehen und entblößte sich. Die Frau verließ die Örtlichkeit und informierte die Polizei. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte hierzu bereits ein Tatverdächtiger festgestellt werden. Dabei handelt sich um einen 36-jährigen Mann aus Goldenstedt.

Lohne - Diebstahl

Zwischen Montag, 6. März 2023, zwischen 17.00 Uhr und Dienstag, 7. März 2023, 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem Carport in der Königsberger Straße ein Damenfahrrad und einen Pkw-Reifen mit Felge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 4. März 2023, 16.00 Uhr und Sonntag, 5. März 2023, 10.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein gesichertes Damen-E-Bike, welches bei einer Schule in der Toppstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Visbek - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 06. März 2023, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 20.10 Uhr begaben sich unbekannte Personen in Ovelgönne, in die geschlossene, jedoch nicht verschlossene Garage eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie ein doppelt gesichert abgestelltes Pedelec des Herstellers KTM, Macina Tour. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Transporters

Am Montag, 6. März 2023, 21.00 Uhr und Dienstag, 7. März 2023, 6.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem verschlossenen weißen Transporter der Marke Daimler Sprinter und entwendeten diesen. Dieser stand auf einem Grundstück im Rötheweg und hatte u.a. Photovoltaikanlagen sowie diverses Werkzeug geladen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Transporter

Von Dienstag, 7. März 2023, 16.,40 Uhr bis Mittwoch, 8. März 2023, 01.00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Repker Straße Zugang zu einem Transporter des Herstellers VW. Entwendet wurde diverses Arbeitswerkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 4. März 2023 und Montag, 6. März 2023, 17.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Werbeplakate einer Bäckerei in der Märschendorfer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Bakum - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 7.März 2023, gegen 22.10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Bakum mit einem Pkw die Harmer Straße. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 2,82 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Betriebserlaubnis erloschen

Am Dienstag, 7. März 2023, gegen 7.55 Uhr, fuhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Damme auf der Osterdammer Straße und geriet hier in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Hier wurde festgestellt, dass die Rückleuchten schwarz lackiert worden waren. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen. Der Fahrerin sowie dem 28-jährigen Halter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind

Am Dienstag, 7. März 2023, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 16.50 Uhr wurde ein 11-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad in Oythe auf dem dortigen Parkplatz des Einkaufszentrums von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer beim Abbiegen angefahren. Das Mädchen wurde hierbei leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt fort, ohne sich weiter um das Mädchen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

