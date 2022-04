Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrt unter Drogeneinfluss mit falschen Kennzeichen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Eine PKW-Kontrolle am Dienstag, 25.04.2022, deckte den Drogenkonsum des Fahrers sowie falsche Kennzeichen an dem nicht versicherten PKW auf.

Ein Ford-Fahrer fuhr gegen 23:00 Uhr mit seinem Focus von der Kavalleriestraße in die Paulusstraße in Richtung Willy-Brandt-Platz. Streifenpolizisten hielten den Ford Focus für eine Verkehrskontrolle in der Paulusstraße an.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug befindlichen Kennzeichen nicht an den Ford gehörten. Die richtigen Kennzeichen lagen auf der Rücksitzbank. Der 33-jährigen Fahrer aus Werther behauptete, am nächsten Tag den Focus mit den angebrachten Kennzeichen zulassen zu wollen. Die Polizisten fanden bei ihm Betäubungsmittel. Er gestand, am Vortag eine geringe Menge konsumiert zu haben. Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe.

Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung sind eingeleitet.

