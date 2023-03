Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen am frühen Mittwochabend in Mingolsheim in ein Wohnhaus ein, obwohl zu dieser Zeit eine Bewohnerin anwesend war. Anschließend gelang es den Dieben unerkannt zu flüchten.

Die Täter verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 18:00 und 19:00 Uhr über die Terrassentür des Wohnanwesens Zutritt in das Gebäude in der Carl-Orff-Straße. Im Haus durchsuchten sie das Erdgeschoss und Obergeschoss nach Wertgegenständen. Den Keller, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt eine Hausbewohnerin aufhielt, mieden die Einbrecher offenbar. Der Wert des entwendeten Diebesguts wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell