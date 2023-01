Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb gestellt

Suhl (ots)

Ein 35-Jähriger steckte Dienstagmittag in einem Geschäft in der Dr. Theodor-Neubauer-Straße in Suhl mehrere Schreibwaren in seinen Rucksack und passierte den Kassenbereich ohne zu zahlen. Mitarbeiter des Marktes beobachten den Dieb und informierten die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Langfinger unweit des Ladens stellen. Bei der Durchsuchung des Rucksackes fanden die Polizisten das Diebesgut und leiteten eine Anzeige ein.

