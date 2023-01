LPI-SHL: Berauscht ohne Lappen unterwegs

Eisfeld (ots) - Eine besorgte Bürgerin informierte Dienstagnachmittag die Polizei, dass sie in ihrem Garten in der Bahnhofstraße in Eisfeld mehrere Stücken rohes Fleisch vorfand. Aus Sorge, dass diese vergiftet sein könnten, alarmierte sie die Polizei. Die Beamten sicherten die Fleischbrocken. Die Ermittlungen laufen. Im vorliegenden Fall sind keinerlei Tiere zu Schaden gekommen Die Polizei bittet insbesondere ...

