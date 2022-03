POL-ME: Balkonbrand im Hochhaus - Polizei ermittelt zur Brandursache - Ratingen - 2203073

Polizei Mettmann

Balkonbrand im Hochhaus - Polizei ermittelt zur Brandursache - Ratingen - 2203073

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hatte (siehe die ots-Mitteilung "Balkonbrand im Hochhaus" unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5166584), kam es am Mittwochvormittag (09. März 2022) zu einem Brandausbruch auf einem Balkon eines Hochhauses an der Weimarer Straße in Ratingen.

Gegen 10:30 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen über den Notruf der Feuerwehr einen Brandausbruch auf einem Balkon eines Hochhauses an der Weimarer Straße in Ratingen-West. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass ein Feuer auf einem Balkon in den unteren Etagen des Hochhauses ausgebrochen war. Die Anwohner angrenzender Wohnungen wurden aus ihren Wohnräumen evakuiert und die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, welches vom Balkon aus auf die Wohnräume der betroffenen Wohnung übergegriffen hatte. Der Wohnraum sowie der Balkon wurden durch den Brand stark beschädigt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Nach einer Tatortbegehung durch die Brandexperten des Fachkommissariates gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Brand vermutlich fahrlässig durch eine aus den oberen Etagen des Hauses herabgeworfene Zigarettenkippe verursacht wurde. Die Experten schätzen den entstandenen Brandschaden auf circa 25.000 Euro.

