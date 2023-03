Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Unbekannte überfallen Verbrauchermarkt

Am Mittwoch, 1. März 2023, kurz nach 21.00 Uhr, wollten eine 19-jährige Angestellte und ein 18-jähriger Angestellter kurz nach Ladenschluss einen Verbrauchermarkt in der Cloppenburger Straße über einen Seiteneingang verlassen. Hier wurden sie von drei maskierten, dunkel gekleideten Männern überrascht. Zwei der Männer hatten jeweils eine augenscheinliche Schusswaffe in der Hand. Die drei Täter drängten die beiden Angestellten wieder ins das Geschäft und forderten sie auf, einen Tresor zu öffnen. Im weiteren Verlauf fesselten sie die beiden Opfer und flüchteten, nachdem sie Bargeld entnommen hatten. Den beiden Opfern gelang es, sich selbst zu befreien. Sie wurden am Abend durch die Psychosoziale Notfallversorgung betreut. Die 19-jährige wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus versorgt.

Die Polizei nahm umgehend die Fahndung nach den Tätern auf, jedoch ohne Erfolg. Die drei maskierten Männer hatten ein geschätztes Alter von 20 bis 30 Jahren. Sie hatten eine normale bis schlanke Statur und trugen dunkle Kleidung. Einer der Tatverdächtigen sprach Deutsch mit Akzent.

Die Polizei fragt: Wem sind verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge um den Tatort und die -zeit aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Ladendiebe flüchteten

Am Mittwoch, 1. März 2023, gegen 13.50 Uhr, versteckten drei männliche, unbekannte Personen mehrere Flaschen Alkohol unter ihrer Oberbekleidung, als sie sich in einem Supermarkt in der Ladestraße befanden. Dabei wurden sie von einer Verkäuferin beobachtet. Nach Passieren des Kassenbereichs wurden sie angesprochen, konnten jedoch zu Fuß flüchten. Die Männer wurden beschrieben als ca. 30 bis 40 Jahre alt. Einer der Männer war bekleidet mit einer Pudelmütze, einem schwarzen Pullover mit Aufschrift, einem schwarzen Mantel, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen mit weißen Streifen. Der zweite Täter trug eine blaue Jeans, eine Gürteltasche, eine schwarze Lederjacke und eine Basecap. Der dritte Mann trug eine schwarze Jacke, ein schwarzes Basecap mit weißer Schrift und ein graues Oberteil mit Ausschrift. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Geldbörsendiebstahl

Am Mittwoch, 1. März 2023, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse eines 15-jährigen Jugendlichen, welcher sich zu dieser Zeit in bzw. an einem Supermarkt in der Straße Pingel-Anton aufhielt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 24. Februar 2023, 14.00 Uhr und Montag, 27. Februar 2023, 9.00 Uhr, kletterten bislang unbekannte Personen über den Zaun eines Spielplatzes bei einem Sportplatz in der St.-Elisabeth-Straße und beschädigten dort zwei Gartentische. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 1. März 2023, um 10.20 Uhr, wollte eine 66-jährige Autofahrerin aus Molbergen von einem Tankstellengelände auf die Cloppenburger Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 57-jährigen Autofahrer aus Molbergen, der auf dieser Straße fuhr. Die beiden Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 1. März 2023, um 14.45 Uhr fuhr eine 88-jährige Autofahrerin aus Garrel auf der Hauptstraße in Richtung Süden und wollte in die Straße Aufm Hauk abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden, bevorrechtigten Pedelec-Fahrerin aus Garrel. Die 51-jährge Pedelec-Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 1. März 2023, um 14.04 Uhr, fuhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Löningen auf der Weserstraße und kollidierte hier mit einer 14-jährigen Jugendlichen, welche unvermittelt von links von einem Hof fuhr. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

