Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sedelsberg - Brand einer Tischlerei

Am Mittwoch, 1. März 2023, gegen 00.30 Uhr, wurde durch mehrere Zeugen ein Brand in der Carl-Benz-Straße gemeldet. Hier war aus bislang unbekannter Ursache eine Produktionshalle in Brand geraten.

Die Zeugen, die den Brand gemeldet hatten, warnten den Bewohner des angrenzenden Wohnbereichs.

Bei Eintreffen der Polizei stand die Produktions- und Lagerhalle der Tischlerei in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen auf den angrenzende Wohngebereich verhindert werden.

Bei den Löscharbeiten wurden drei Feuerwehrmänner im Alter von 21, 29 und 47 Jahren leicht verletzt. Der 47-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht.

Für die Löscharbeiten musste die B401 zwischen Neuscharreler Straße und Abzweigung C-Port vollgesperrt werden.

Die Feuerwehr war mit 120 Personen und 30 Fahrzeugen im Einsatz.

Die Produktionshalle wurde durch den Brand vollständig zerstört, inwiefern der angrenzende Wohnbereich betroffen ist, bzw. durch den Brand beschädigt wurde, steht noch nicht abschließend fest.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen einstelligen Millionenbereich geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell