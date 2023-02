Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen/Grönheim - Diebstahl In der Zeit zwischen Freitag, 24. Februar 2023, 18.00 Uhr und Sonntag, 26. Februar 2023, 11.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person die Holztüren eines alten Stalls in der Straße Am Kreuzberge und entwendete die an den Türen angebrachten Scharniere sowie eine Aluleiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen. ...

