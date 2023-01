Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Oberkirch (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Die mutmaßliche Unfallverursacherin befand sich im Abbiegevorgang von der L88 auf die L89 in Fahrtrichtung Oberkirch. Hierbei kollidiert sie mit dem vorfahrtsberechtigten 37-jährigen BMW-Fahrer, welcher die L89 aus Richtung Oberkirch kommend befuhr. Die 18-jährige Toyota-Fahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt, zur medizinischen Versorgung wurde sie in ein umliegendes Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

