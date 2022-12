Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Kirchdorf

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrugsmasche "Falscher Polizist" bringt Frau um Erspartes (13.12.2022)

Brigachtal (ots)

Mit der Betrugsmache "Falscher Polizist / Schockanruf" haben Betrüger am Dienstag gegen 16 Uhr eine ältere Frau aus Brigachtal-Kirchdorf um ihr Erspartes gebracht. Die Ganoven gaben sich am Telefon als deren "Tochter" aus, die einen schweren Unfall verursacht habe und zur Abwendung einer Gefängnisstrafe Geld benötigen. Nach bekanntem Muster gelang es den Tätern, so auf die Geschädigte einzuwirken, dass sie tatsächlich einen niederen fünfstelligen Bargeldbetrag in eine Stofftasche packte. Diese deponierte sie zur Abholung durch die vermeintliche "Polizei" vor ihrer Haustür, wo die Betrüger das Geld einkassierten.

Die Polizei warnt vor diesen Schockanrufen der Trickbetrüger mit folgendem einfachen Hinweisen:

Die Polizei nimmt niemals Geld oder Wertgegenstände entgegen! Geben Sie niemals ihre Wertsachen an vermeintliche "Helfer" heraus, die sich als Bankangestellte, Notare, Rechtsanwälte, Richter, Zivilfahnder oder als ähnliche Personen ausgeben! Seien Sie misstrauisch! Rufen Sie Ihre Angehörigen auf bekannter Telefonnummer zurück, wenn sie von ihnen unter mysteriösen Umständen angerufen werden.

Weitere Hinweise, wie man solche Betrügereien am Telefon entlarvt und wie man sich davor schützen kann, gibt es auf den Internetseiten der Polizei unter www.Polizei-Beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell