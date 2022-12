Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim - Autobahn 81

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin schleudert über die Autobahn (15.11.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Weil sie auf schneebedeckter Fahrbahn zu schnell unterwegs war, ist eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 22 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen Bad Dürrheim und Geisingen verunglückt. Eine 21-jährige Renault Twingo-Fahrerin kam auf schneeglatter Straße ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Sie prallte zunächst gegen eine Mittelleitwand aus Beton, schleuderte nach rechts gegen eine Leitplanke, wieder zurück auf die Fahrbahn und erneut gegen die Mittelleitwand. Schließlich kam ihr beschädigtes Auto auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, an der Leitplanke in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell