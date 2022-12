Rottweil (ots) - Eine Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr einen Unfall auf der Tannstraße verursacht. Eine 40-jährige Hyundai Getz-Fahrerin fuhr in Richtung Schramberger Straße. In einer Linkskurve kam sie auf schneebedeckter Straße in Rutschen. Ihr Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Stromkasten und eine Straßenlaterne. Da am ...

