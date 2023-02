Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Polizeipräsident Johann Kühme spricht Belobigungen aus

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizeipräsident Johann Kühme spricht Belobigungen aus

Durch ihr selbstloses Handeln retteten eine Polizeibeamtin und drei Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienstes Cloppenburg - unter ihnen zwei Polizeikommissaranwärter - einen 75-jährigen Bewohner aus einem brennenden Mehrparteienhaus. Heute würdigte Polizeipräsident Johann Kühme in Cloppenburg diese Lebensrettung mit einer Belobigung.

Der Einsatz ereignete sich am Nachmittag des 17. Februar 2023. An diesem Tag gingen mehrere Notrufe über den Brand eines Mehrparteienhauses in der Wannseestraße ein. Eine Anruferin war eine Polizeibeamtin der Polizeistation Garrel. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Freizeit in ihrem Garten und hatte den Rauch in der Nachbarschaft wahrgenommen. Sie begab sich zum Brandort, setzte den Notruf ab und betrat gemeinsam mit einem weiteren Helfer das Haus, um die BewohnerInnen zu warnen. Sie begleiteten diese ins Freie.

Die vier Polizeibeamten, die heute geehrt wurden, trafen dann als erste Einsatzkräfte vor Ort ein. Das Haus stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Flammen. Da sich noch eine Person in dem Haus aufhalten sollte, betraten drei der vier Polizeibeamten das Gebäude und verschafften sich zu mehreren Wohnung Zutritt, während der vierte Polizeibeamte den Einsatz vor Ort koordinierte, die Brandentwicklung im Blick behielt und darauf achtete, dass keine BewohnerInnen mehr das Gebäude betraten. In einer der Wohnungen konnte der gesuchte 75-jährige Bewohner angetroffen und ins Freie begleitet werden. Die nur kurz darauf eintreffende Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg hielt nochmals Nachschau im Haus. Es konnte niemand mehr angetroffen werden. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Bei dem Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Die geschätzte Schadensumme beträgt ca. 1. Millionen Euro. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen dauern noch an.

Nachdem sich bereits am Abend des Einsatzes Jörn Kreikebaum, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, zum vorbildlichen Einschreiten geäußert hatte, folgte heute nun die besondere Ehrung durch den Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme.

"Durch ihr schnelles, couragiertes und besonnenes Handeln konnten sie gemeinsam ein Menschenleben retten. Sie haben dabei keinen Augenblick gezögert sowie Mut und die nötige Entschlossenheit gezeigt. Dabei sind sie trotz hohem eigenem Risiko professionell vorgegangen. Mit der Verleihung der Belobigungsurkunde spreche ihnen meine Anerkennung und meinen Dank für diese besondere Leistung aus", lobte Johann Kühme die vier Polizeibeamten.

Auch Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, würdigte das vorbildliche Verhalten: "Dieser Einsatz zeigt, dass entsprechende Situationen auch schon in den ersten Dienstjahren - wie hier im Einsatzpraktikum während des Studiums - auf die Kolleginnen und Kollegen zukommen können. Umso wichtiger ist es mir, eine solch mutige und selbstlose Leistung hervorzuheben. Sie haben Verantwortung übernommen und sind damit auch ein Vorbild für ihre Studienkolleginnen und -kollegen. Mein besonderer Dank gilt auch dem Anleiter und der Anleiterin, die hier ein vorbildliches Handeln vorgelebt haben."

