Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunkener Fahrer flüchtet zu Fuß nach Unfall - Wird durch Streife gefasst!

Bad Kreuznach, B428 (ots)

Am 15.01.2023 gegen 18:00 Uhr verursachte ein PKW-Fahrer einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend fußläufig. Der 63-jährige PKW-Fahrer befuhr die B428 aus Bad Kreuznach in Fahrtrichtung B41. Im dortigen Baustellenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer provisorischen Schutzplanke. Hierdurch wurde der Opel Corsa derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Als eine Zeugin die Polizei verständigte flüchtete der Fahrer fußläufig in Richtung Industriegebiet. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Beschuldigten war erfolgreich. Er konnte in der Industriestraße von einer Streife angetroffen und kontrolliert werden. Er führte den Fahrzeugschlüssel mit sich und war augenscheinlich stark alkoholisiert, was ein Atemalkoholwert von 2,30 Promille bestätigte. Er selbst war unverletzt, wurde aber zwecks Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Es wurde mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrerlaubnis dürfte ihm durch die Aktion entzogen werden.

