Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung an mehreren geparkten Fahrzeugen

Bad Kreuznach (ots)

Im Laufe des frühen Sonntagmorgens, ab 02.20 Uhr wurde in der Baumgartenstraße eine männliche Person mit einer Axt gemeldet, der gegen Türen schlagen würde. Mehrere Streifen fuhren in den Bereich und konnten zunächst in der Bahnstraße und auch in der Gymnasialstraße mehrere Fahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben feststellen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 26-jähriger Mann im Bereich der Kreuzstraße angetroffen werden. Auf den polizeibekannten Mann passte die Beschreibung. Außerdem führte er einen Axtstiel mit sich und hatte eine Verletzung an der Hand. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell