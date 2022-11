Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrskontrollen mit erschreckenden Ergebnissen

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

Am vergangenen Wochenende haben die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Stralsund vielerorts Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei erschreckende Ergebnisse erzielt.

In Ahrenshoop führten die Polizisten des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten Geschwindigkeitskontrollen durch. Am Samstag, dem 12.11.2022 stoppten die Beamten gegen 12:30 Uhr eine 32-jährige deutsche Skoda-Fahrerin aus Sachsen-Anhalt. Diese wurde in der Ortschaft bei zulässigen 50 Kilometern pro Stunde mit 90 km/h eingemessen. Dies toppte eine 43-jährige deutsche VW-Fahrerin an gleicher Stelle am Folgetag, dem 13.11.2022. Die Frau aus Brandenburg wurde ebenfalls gegen 12:30 Uhr mit 93 km/h eingemessen. Dies zieht in beiden Fällen ein Bußgeld von mindestens 260 Euro, zwei Punkten und einen Monat Fahrverbot nach sich.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Gemeinde Kluis auf Rügen wurde am Samstag gegen 15:00 Uhr ein PKW mit 110 km/h bei erlaubten 80 eingemessen. Bei der Kontrolle des 61-jährigen deutschen, aus Berlin stammenden Mannes fiel den Beamten des Polizeihauptrevieres Bergen weiterhin auch Alkoholgeruch auf. Ein Test ergab eine Alkoholisierung von 0,83 Promille.

In Stralsund wurden am vergangenen Wochenende insgesamt sechs Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestoppt. Ein 52-jähriger Deutscher führte seinen PKW mit 1,17 Promille. Ebenso ein 43-jähriger Deutscher, der seinen PKW mit 1,28 Promille fuhr. Zwei Deutsche im Alter von 34 und 35 Jahren wurden durch die Stralsunder Polizisten auf E-Scootern kontrolliert und zeigten eine Alkoholisierung von 1,80 und 1,61 Promille. Ein Drogenvortest schlug bei einem 34-jähriger Autofahrer aus Ghana positiv auf THC an. Auch ein 49-jähriger Ukrainer wurde mit seinem PKW einer Kontrolle unterzogen, wobei ein Alkoholtest 1,77 Promille ergab. Während der Verkehrskontrolle stellte sich weiterhin heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen eines PKW ist.

Die Polizisten aus Grimmen stoppten am Wochenende erst einen 43-jährigen Deutschen mit 1,64 Promille auf einem Elektrofahrrad und am Samstagabend einen 21-jährigen Deutschen, der seinen PKW unter dem Einfluss von Kokain führte.

Diese erschreckenden Ergebnisse zeigen erneut die Notwendigkeit von polizeilichen Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in unserem Landkreis.

