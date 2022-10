Wesel (ots) - Am Dienstag Abend um kurz vor 22:00 Uhr betraten zwei bewaffnete Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle am Kaiserring in Wesel und bedrohten eine Kassiererin mit Schusswaffen. Die Täter forderten Bargeld und einer von beiden griff daraufhin selber in die Kasse. Die beiden maskierten Männer nahmen weiterhin mehrere Zigarettenpäckchen und ...

mehr