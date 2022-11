POL-HST: Schwerer Arbeitsunfall in Bergen auf Rügen

Niepars (ots) - Finger weg! - Mein Rad ist codiert! Um es den Langfingern so schwer wie möglich zu machen, bietet die Polizeiinspektion Stralsund die vermutlich letzte kostenlose Fahrradcodierung im Kalenderjahr 2022 an. In der kommenden Woche finden diese am Dienstag, dem 08.11.2022 statt. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr können Interessierte nach Niepars zur Polizeistation beziehungsweise dem Amt in der ...

