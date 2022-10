Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde, Frau von Pkw angefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.10.2022, gegen 00:40 Uhr, wurde eine 21-jährige Frau aus Oelde bei einem Verkehrsunfall auf der Letter Straße verletzt. Die junge Frau war mit anderen Personen aus einem Reisebus ausgestiegen, der am Ortseingang angehalten hatte. Als sie hinter dem Bus die Fahrbahn überquerte, wurde sie auf der gegenüberliegenden Fahrbahn von dem Pkw Opel eines 21-jährigen Oelders erfasst, der in Richtung Lette fuhr. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers, die ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte. Dem Fahrer des Pkw wurde daher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Unfallklinik gebracht.

