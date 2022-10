Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Am Freitag, 21.10.2022, gegen 13:00 Uhr, wurde eine 65-jährige Ahlenerin bei einem Verkehrsunfall in Ahlen schwer verletzt. Die Frau befuhr die Straße Im Hövenerort in Fahrtrichtung Dolberger Straße und kam aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Toyota überfuhr zwei Leitpfosten und prallte gegen einen Telefonmast, der dadurch brach. Die Schwerverletzte wurde in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr totalbeschädigter Pkw musste abgeschleppt werden. Die Straße war während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis ca. 14:00 Uhr gesperrt.

