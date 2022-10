Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 21.10.2022, 9.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Ostbevern, an dem zwei Fahrradfahrerinnen beteiligt waren. Eine 48-Jährige bog mit ihrem Fahrrad von einem Gelände auf die Hauptstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 59-Jährigen, die mit ihrem Fahrrad den Radweg befuhr. Die beiden Frauen aus Ostbevern stürzten und verletzen sich. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte 59-Jährige und die leicht verletzte 48-Jährige in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell