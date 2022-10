POL-WAF: Oelde/Wadersloh/Kreis Soest. Dieselspur von Oelde bis in den Kreis Soest - Reinigungsarbeiten angelaufen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch (19.10.2022) in ein Mehrfamilienhaus in Ahlen eingebrochen. Der oder die Täter haben sich zwischen 23.00 Uhr und 23.20 Uhr Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in dem Haus an der Mecklenburger Straße verschafft, Räume durchwühlt, unter anderem mehrere Jacken gestohlen und sind anschließend geflüchtet. Hinweise zu dem Einbruch und Diebstahl oder den Tätern bitte an ...

