POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Mit einem miesen Trick hat ein Betrüger einen 56-jährigen Mann in Warendorf bestohlen. Der Unbekannte hatte den Warendorfer bereits am Montag (17.10.2022, 15.00 Uhr) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der B 64 in Warendorf angesprochen. Unter einem Vorwand kam er mit dem 56-Jährigen ins Gespräch. Einige Minuten später beendete der Warendorfer die Unterhaltung und fuhr los. Wenige Minuten ...

