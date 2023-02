Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Brand Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand eines Mehrparteienhauses

Heute Nachmittag, gegen 16.20 Uhr gingen mehrere Notrufe über einen Brand in der Wannseestraße ein. Als die ersten Polizeibeamten eintrafen, stand das Haus bereits in Flammen. Da sich zu diesem Zeitpunkt noch eine Person im Haus befinden sollte, betraten die ersten eintreffenden Polizeibeamten das Gebäude und musste die Türen der Wohnungen eintreten, um sich Zugang zu verschaffen. In einer Wohnung konnten sie schließlich den 75-jährigen, gesuchten Bewohner antreffen und ihn ins Freie begleiten. Die nur kurze Zeit später eintreffende Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg übernahm den Einsatz und kontrollierte nochmals alle Wohnungen. Es konnte keine Person mehr angetroffen werden. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Auch zur Schadensumme können noch keine Angaben gemacht werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden weder BewohnerInnen, Polizeibeamte oder Feuerwehrkräfte verletzt. Das Gebäude ist nicht bewohnbar, alle 18 Personen werden nun in einem örtlichen Hotel untergebracht. Der Brandort ist beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Jörn Kreikebaum, äußerte sich noch Abend und wertete das Verhalten der zwei Polizeibeamten und der Polizeibeamtin als sehr engagiert und vorbildlich: "Unter Einsatz der eigenen Gesundheit haben sie - darunter auch zwei junge Polizeikommissaranwärter- mutig, aber besonnen gehandelt. Vermutlich haben sie hier einem Mann das Leben gerettet. Für diesen Einsatz bin ich ihnen sehr dankbar.".

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell