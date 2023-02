Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Einbruchsdiebstahl in Container

Am Dienstag, 14. Februar 2023, in der Zeit von 22.00 Uhr bis 22.20 Uhr brachen unbekannte Personen in der Falkenrotter Straße gewaltsam einen Abrollcontainer auf. Der Container steht in einem rückwärtigen Bereich auf dem Gelände eines Elektromarktes. Entwendet wurde Elektroschrott. Vom 15. Februar 2023, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 16. Februar 2023, 6.00 Uhr Wurde der Container erneut angegangen und es wurden Elektroschrott entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Lkw

Im Zeitraum vom 2. Februar 2023, 17.45 Uhr bis 16. Februar 2023, 17.45 Uhr, entwendeten unbekannte Personen aus insgesamt acht Lkw die Luftfilter. Die Lkw standen auf einem Firmengelände an der Straße Feldbrügge. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines E-Bike aus Garage

Unbekannte Personen entwendeten aus einer Garage in der Straße An der Aue ein E-Bike der Marke Cube Touring Hybrid Pro 625. Der 58-jährige Geschädigte hatte dieses am 14. Februar 2023, um 06.45 Uhr in der verschlossenen Garage abgestellt, als er es am 15. Februar 2023, um 15.00 Uhr, wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Holdorf - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 14. Februar 2023, zwischen 6.50 Uhr und 16.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Pedelec der Marke Prophete Alu City. Das E-Bike stand verschlossen am Bahnhof beim dortigen Fahrradstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 16. Februar 2023, 05.02 Uhr befuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Barnstorf (LK Diepholz) die Kopernikusstraße in Vechta, obwohl ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 16.02.2023, 09.48 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau aus Visbek mit einem Pkw die Schneiderkruger Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Pflichtversicherung und unter Einfluss von Drogen

Am Donnerstag, 16. Februar 2023, um 12.48 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer auf der Keetstraße, obwohl ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem steht er im Verdacht unter Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Ein Vortest lieferte ein positives Ergebnis. Darüber hinaus mussten die Polizeibeamten auch feststellen, dass der Pkw nicht pflichtversichert ist. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 1 beschlagnahmt sowie die Kennteichen entstempelt.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 16. Februar 2023, 15.00 Uhr, befuhr eine 64-jährige Frau aus Dinklage mit ihrem Pedelec die Bünner Ringstraße und wollte nach links in die Straße "Hof Kröger" abbiegen. Hierbei touchierte sie die Beifahrerseite eines wartenden Pkw einer 45-jährigen Frau aus Lohne, die aus dieser Straße nach links in die Bünner Ringstraße abbiegen wollte. Die 64-jährige Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Am Pkw der 45-jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 200,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell