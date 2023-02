POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, 15. Februar 2023, gegen 16.30 Uhr, befand sich eine 45-jährige Frau aus Garrel in einer Fleischerei in der Hauptstraße, Ecke Von-Galen-Straße, um dort Einkäufe zu tätigen. Als sie mit ihrem grauen OPEL Zafira Tourer die Örtlichkeit verlassen wollte, streifte sie vermutlich einen blauen PKW. Denn Zuhause stellte sie blaue Lackanhaftungen an ihrem ...

mehr