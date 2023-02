Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl einer Waschmaschine

Zwischen Montag, 06. Februar 2023, 19.00 Uhr, und Dienstag, 14. Februar 2023, 18.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Waschraum eines Mehrfamilienhauses im Meisenweg eine weiße VESTEL Waschmaschine, Modell WV4401T1D. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Elektroschrott

Am Dienstag, 14. Februar 2022, zwischen 22.00 Uhr und 22.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Zur Mark vom rückwärtigen Bereich eines Elektrofachgeschäftes diversen Elektroschrott aus einem Abrollcontainer, welchen sie zuvor gewaltsam geöffnet hatten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (05552) 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Spielkonsolen

Zwischen Mittwoch, 11. Februar 2023, 01.00 Uhr, Mittwoch, 15. Februar 2023, 15.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Partyhütte in der Straße Uptmoors Mühle ein und entwendeten mehrere Spielkonsolen samt Zubehör. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (05552) 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Transporters

Zwischen Dienstag, 14. Februar 2023, 23.00 Uhr, und Mittwoch, 15. Februar 2023, 06.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Antoniusstraße den weißen Transporter MERCEDES-BENZ Sprinter einer Firma für Innenputzarbeiten aus Vechta. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum vor dem Wohnhaus eines Mitarbeiters abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Dienstag, 14. Februar 2023, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 15. Februar 2023, 08.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, An der Paulus-Bastei, einen blauen Pkw des Herstellers DACIA Sandero, indem sie den Heckscheibenwischer abrissen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 40 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Mittwoch, 15. Februar 2023, wurde gegen 16.30 Uhr in Oythe ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Goldenstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Fahrverbot vorlag. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 14. Februar 2023, in der Zeit von 11.55 Uhr bis 13.10 Uhr, parkte ein 81-Jähriger aus Vechta seinen braunen Pkw des Herstellers BMW 216d Active Tourer auf dem Parkplatz vor der Bibliothek an der Großen Straße in Vechta. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er mehrere Lackschäden am vorderen, linken Kotflügel. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle, entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 500,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

In der Nacht zu Donnerstag, 16. Februar 2023, gegen 00:05 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Rehden mit seinem Pkw die Bundesstraße B69 aus Diepholz kommend in Richtung Vechta. In einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und kam, auf dem Dach liegend, in einem Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer sowie sein 26-jähriger Beifahrer aus Verl wurden hierbei leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 500,00 EUR geschätzt.

Dinklage - Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag. 10. Februar 2023, 14.00 Uhr, und Montag, 13. Februar 2023, 05.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Am Freibad Diesel aus dem Tank eines LKW einer Firma für Spezialfutter in Gehrde. Bei dem LKW handelt es sich um einen Mercedes-Benz 930.20. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem dortigen Parkstreifen abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Steinfeld - Betriebsunfall

Am Mittwoch, 15. Februar 2023, kam es um 10.30 Uhr in einem Seniorenheim in der Großen Straße zu einem Betriebsunfall: Ein Personenaufzug stürzte aus bislang ungeklärter Ursache vom 1. Obergeschoss ins Erdgeschoss. Der Aufzug wurde zur Vorfallszeit von zwei 44- bzw. 52-jährigen Pflegerinnen, beide wohnhaft in Holdorf genutzt. Die 44-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall so schwer, dass sie vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Ihre Kollegin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell