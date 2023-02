Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Brand in Tierfutterfabrik

Am Dienstag, 14. Februar 2023, kam es gegen 23.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Futtermittelwerk in der Ladestraße zu einem Brand in einer Pelletpresse für Tierfutter. Zwei 52- bzw. 59-jährige Mitarbeiter wurden durch die firmeninterne Brandmeldeanlage auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sie das Feuer bereits mit eigenen Mitteln gelöscht. Zur Schadenshöhe liegen bislang keine Informationen vor.

Damme - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 23. Dezember 2022, und Dienstag, 14. Februar 2023, entwendete eine bislang unbekannte Person eine weiße Engelstatue, welche auf einem Friedhof in der Friedhofstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Diebstahl

Am Montag, 13. Februar 2023, um 16.00 Uhr, saß ein 20-jähriger Mann mit einem Freund auf einer Bank am Kirchplatz. Zwei bislang unbekannte, männliche Personen fragten die beiden nach Zigaretten. Zu dieser Zeit lag sein Handy, ein dunkelblaues I Phone 12 Pro Max, auf der Bank. Einer der beiden Männer habe sich dann zu ihnen auf die Bank gesetzt. Nachdem man erklärt habe, keine Zigaretten zu besitzen, verschwanden die beiden wieder. Als sie selbst gehen wollten, fiel dem 20-jährigen Mann auf, dass sein Handy nicht mehr neben ihm lag. Die beiden Männer sollen ca. 20-25 Jahre alt, 175-180 cm groß und von schmächtiger Statur gewesen sein. Sie hatten dunkle, kurze Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 12. Februar 2023, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen geparkten VW Tiguan, welcher auf einem Parkplatz in der Nähe des Friedhofs in der Marienstraße stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 14. Februar 2023, 14.45 Uhr, streifte eine bislang unbekannte Person mit einem LKW beim Rückwärtsfahren in der Brägeler Straße den hinter ihm befindlichen Ford Fiesta. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 14. Februar 2023, um 8.50 Uhr, bog ein 63-jähriger Traktorfahrer aus Damme von der Neuenkirchener Straße auf die Große Straße nach links ab und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem von links kommenden, bevorrechtigten 63-jährigen Autofahrer aus Bad Rothenfelde, der die Große Straße in Richtung Damme befuhr. Der 47-jährige Mann wurde dabei leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 14. Februar 2023, kam es zwischen 19.10 Uhr und 20.15 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz einer Versicherungsagentur in der Straße Am Klapphaken zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 49-jährige Frau aus Vechta hatte ihren roten 1er BMW in einer Parkbucht an der Straße Am Klapphaken im rückwärtigen Bereich der Großen Straße 19 abgestellt. Als sie wenig später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren Tür der Fahrerseite fest. Der entstandene Sachschaden beträgt 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

