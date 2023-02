Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, 14. Februar 2022, drangen bislang unbekannte Personen zwischen 15.15 Uhr und 20.25 Uhr in der Sperlingstraße gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Ob etwas entwendet wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Molbergen - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 14. Februar 2023, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 67-jährigen Frau. Sie hielt sich zu dieser Zeit in einem Lebensmittelmarkt in der Straße Alter Schützenplatz auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Garrel - Brand eines Traktors

Am Dienstag, 14. Februar 2023, gegen 17.00 Uhr ging die Meldung über einen Brand in der Industriestraße ein. Hier war während der Fahrt aus bislang unbekannter Ursache ein Traktor in Brand geraten. Als die Polizei vor Ort eintraf stand der Traktor bereits in Vollbrand und die Flammen schlugen auf die Plane des Anhängers über. Der dortige Kreuzungsbereich wurde gesperrt und die Freiwillige Feuerwehr Garrel löschte das Feuer, sodass ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Anhänger und dessen Ladung auf ein Minimum reduziert werden konnte. Anschließend wurde das Fahrzeug geborgen. Der Traktor wurde zerstört und der Anhänger beschädigt. Die Feuerwehr informierte die Untere Wasserbehörde und es wurde das THW angefordert. Dieses hat im nahegelegenen Auffangbecken eine Ölsperre gelegt und den Löschschaum aufgesaugt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell