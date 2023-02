Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Rucksacks

Am Montag, 13. Februar 2022, gegen 13.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Sportgeschäft in der Falkenrotter Straße einen schwarzen Rucksack aus dem Verkaufsraum. Der Mann floh anschließend fußläufig in Richtung Innenstadt. Er konnte wie folgt beschrieben werden: -ca. 180 cm groß, -ca. 25 Jahre alt, -kräftige Gestalt, -dunkler Bart. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verpuffung in einem Bullenstall

Am Montag, 13. Februar 2023, kam es um 17.20 Uhr in einem Bullenstall in der Straße Am Sternbusch im Rahmen von Schweißarbeiten zu einer Verpuffung von Gasen. Der Brand konnte durch die Personen, welche die Arbeiten durchgeführt hatten, ein 55- bzw. 28-jährige Mann aus Vechta, selbstständig gelöscht werden, sodass ein Einschreiten der Feuerwehr nicht nötig war. Es entstand weder Personen-, Tier- noch Gebäudeschaden.

Vechta - Zeugenaufruf nach Beleidigung

Am Montag, 13. Februar 2023, wurde um 06.30 Uhr eine 52-jährige Frau aus Dinklage in einem Gebäude der Universität Vechta in der Driverstraße von einem ihr unbekannten Mann zunächst verbal aggressiv angegangen und im Anschluss mehrfach bespuckt. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ungefähr 1,70 m groß - Deutsch mit Akzent - schwarzer Vollbart (nicht übermäßig lang) - schwarze Haare - schwarze Sweatjacke mit Kapuze - blaue Jeans - schwarze Handschuhe mit freien Fingerspitzen - ungepflegtes Gesamterscheinungsbild

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 11. Februar 2022, zwischen 14.30 Uhr und 14.35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt in der Großen Straße die schwarze Ledergeldbörse samt Inhalt einer 46-jährigen Frau aus Steinfeld aus deren Handtasche, während sie dort ihre Einkäufe tätigte. Am Montag, 13. Februar 2023, kam es gegen 10.45 Uhr in demselben Verbrauchermarkt zu einem ähnlich gelagerten Vorfall: Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse samt Inhalt sowie ein grünes Kartenetui mit diversen Karten aus der Handtasche einer 89-jährigen Frau aus Damme. Die Handtasche befand sich zum Tatzeitpunkt an einem von der Dame mitgeführten Rollator. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Damme - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 13. Februar 2023, 12.45 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger aus Damme mit einem E-Scooter die Wiesenstraße in Damme, obwohl für den Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Bakum - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Montag, 13. Februar 2022, wurde auf der Vechtaer Straße ein 60-jähriger LKW-Fahrer aus Barßel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er hatte vorne in seinem Führerhaus drei "Blaulichter" installiert, welche nach außen wirkten. Der 60-Jährige zeigte sich während der Kontrolle uneinsichtig, vor allem, als der "Stecker gezogen" wurde. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Montag, 13. Februar 2023, 13.10 Uhr, beabsichtige eine 18-Jährige aus Lohne mit ihrem Pkw in Lohne, Lindenstraße, vom Parkplatz des Kinos auf die Lindenstraße zu fahren. Hierbei übersah sie einen 25-Jährigen aus Vechta, der mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung, den Radweg in Richtung Vechta befuhr. Es kam zum Kontakt der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell