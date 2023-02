Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Urkundenfälschung und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 13. Februar 2023, wurde um 22.50 Uhr in der Sedelsberger Straße ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Ermke einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die an seinem PKW angebrachten Kennzeichen nicht zu seinem Fahrzeug gehörten. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Dem Ermker wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 13. Februar 2023, gegen 21.55 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Thüler Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 13.Februar 2023, zwischen 14.20 Uhr und 14.37 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Europastraße in Richtung Grüner Hof und touchierte einen rechtsseitig geparkten PKW, BMW. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

