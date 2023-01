Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Polizei Bützow stellt mutmaßlichen Brandstifter

Güstrow/ Bützow (ots)

In der Nacht zum 20.01.2023 konnten Beamte der Polizei in Bützow einen mutmaßlichen Brandstifter stellen. Der 52-jährige, gebürtige Schleswig-Holsteiner steht im Verdacht zuvor zwei Fahrzeuge im Bereich der Carl-Moltmann-Straße angezündet zu haben.

Gegen 00:20 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Anwohner den laut eigenen Angaben verhaltensauffälligen Tatverdächtigen von dessen Balkon aus. Als der Zeuge daraufhin das Haus verließ und die an der Straße parkenden Autos in Augenschein nahm, sah er bereits den mittels Kohlenanzünder in Brand gesetzten Reifen eines PKW. Durch den eigenen, beherzten Einsatz konnte der Zeuge den Brand löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Fahrzeug sowie benachbarte Fahrzeuge verhindern. Auch bei dem zweiten angegriffenen PKW wurde eine Brandausweitung verhindert. Der entstandene Sachschaden wird nach gegenwärtigem Kenntnisstand auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Den sofort alarmierten Polizeikräften gelang es schließlich, den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich des Bahnhofes Bützow festzustellen. Bei den sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten diverse Beweismittel, u.a. Anzündmaterial, sicher. Auch am Tatort konnten weitere Spuren gesichert werden.

Die fortführenden Ermittlungen liegen nun in der Zuständigkeit der Kriminalpolizei Güstrow.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell