POL-CLP: Dammer Carneval - Abschlussmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl eines Rucksacks Am Montag, 13. Februar 2022, gegen 13.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Sportgeschäft in der Falkenrotter Straße einen schwarzen Rucksack aus dem Verkaufsraum. Der Mann floh anschließend fußläufig in Richtung Innenstadt. Er konnte wie folgt beschrieben werden: -ca. 180 cm groß, -ca. 25 Jahre alt, -kräftige Gestalt, -dunkler Bart. ...

