POL-EL: Nordhorn - Diebstahl durch zwei Täter im Stadtpark (Nachtrag zur PM vom 11.September)

Nordhorn (ots)

Wie wir bereits berichteten, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter am 10. September gegen 16.40 Uhr im Nordhorner Stadtpark einer 68-jährigen Frau die Handtasche aus dem vorderen Fahrradkorb. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß mit der Handtasche aus dem Stadtpark in Richtung Parkstraße, bogen nach rechts in den Ölmühlensteg ab und liefen weiter den Fuß-/Radweg an der Vechte entlang in Richtung Stadtring. Auf der Flucht sollen sie dabei von Passanten, die sich an der Ecke Parkstraße / Ölmühlensteg und auf dem Fuß-/Radweg an der Vechte aufgehalten haben, gesehen worden sein. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter 059213090 zu melden.

