Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten (4)++Auffahrunfälle (2)++Schwerer Diebstahl aus Schuppen mit folgender Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen++Handtasche aus Pkw entwendet++

Borkum / Emden / Westoverledingen - Verkehrsunfallfluchten

Auf Borkum kam es am 20.12.2022 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Georg-Schütte-Platz. Dort wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein auf dem vorderen Stellplatz geparkter grauer Kastenwagen der Marke Peugeot an der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Daher sucht die Polizei Borkum Zeugen.

In Emden kam es am 19.12.2022 gegen 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein Pkw Mercedes im Wacholderweg beschädigt wurde. Nach ersten Ermittlungen und aufgrund der Spurenlage kommt als Verursacher der Fahrer eines Auslieferungsfahrzeuges in Frage, welcher den Mercedes an der rechten Seite der hinteren Stoßstange und dem dortigen Rücklicht beschädigte. Der geschädigte Fahrzeughalter teilt mit, dass es zu dem Unfall eine derzeit namentliche nicht bekannte Zeugin gäbe. Daher bittet die Polizei Emden die betreffende Frau, oder andere mögliche Zeugen, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Eine weitere Unfallflucht in Emden trug sich am 20.12.2022 gegen 05:12 Uhr auf der Niedersachsenstraße zu. Ein 44-jähriger Mann befuhr mit einem Mofa von der Frisiastraße kommend den dortigen Verkehrskreisel und befand sich vorfahrtberechtigt innerhalb des Kreisels. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in Höhe der Niedersachsenstraße aus Richtung BAB31mit einem Pkw in den Kreisel ein und missachtetet die Vorfahrt des 44-jährigen. Dieser musste stark abbremsen, kam dadurch mit seinem Zweirad zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte in zügiger Fahrt von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Auch in Westoverledingen kam es zu einer Unfallflucht. Am 20.12.2022 trug sich zwischen 20:00 Uhr und 20:15 Uhr ein Unfall auf dem Quandsweg zu, bei welchem ein derzeit noch zu ermittelnder Fahrzeugführer mit einem Transporter die genannte Straße in Fahrtrichtung Marderstraße befuhr und 50 Meter vor der Einmündung auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug mit Emsländer Zulassung kam in einem Graben zum Stehen und der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall oder das Fahrzeug zu kümmern. Die Polizei Leer hat den Vorfall aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizei in Westoverledingen durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten die Dienststelle zu kontaktieren.

Westoverledingen / Hesel - Auffahrunfälle Am 19.12.2022 kam es gegen 07:30 Uhr auf der Papenburger Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr die genannte Straße in Fahrtrichtung Flachsmeer und hatte die Absicht nach links in die Mühlenstraße abzubiegen. Dieser Vorgang wurde von einem nachfolgenden 30-jährigen Mann aus Papenburg übersehen, der in Folge mit seinem Pkw auf das Fahrzeug des 20-Jährigen auffuhr. Der junge Mann aus Westoverledingen wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei aus Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen.

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es in der Ortsmitte von Hesel. Am 20.12.2022 befuhr ein 55-jähiger Mann aus Hesel mit seinem Mofaroller die B 72/ Auricher Straße aus Leer kommend in Richtung Aurich. In Höhe der Blumenstraße hatte er die Absicht, dort nach links einzubiegen. Ein nachfolgender 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Uplengen übersah das Vorhaben des Vorausfahrenden und fuhr auf den stehenden Mofaroller auf. Der 55-jährige stürzte und verletzte sich bei dem Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei Moormerland hat den Unfall aufgenommen

Bunde - Schwerer Diebstahl aus Schuppen mit folgender Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen Am 20.12.2022 wurde gegen 23:00 Uhr ein Schuppen an einer Sportanlage an der Straße Kellingwold durch derzeit noch nicht bekannte Täter aufgebrochen. Die Täter entwendeten aus dem Schuppen einen Kanister mit Benzin. Nach dem Diebstahl setzten die Täter zeitnah einen Pflanzenkübel am dortigen Hallenbad unter Verwendung des Benzins in Brand. Am Gebäude entstand, abgesehen von einigen Rußrückständen an der Außenmauer, kein weiterer Schaden. Der Vorfall wurde durch Zeugen schnell entdeckt und gemeldet, wodurch die örtlich zuständige Feuerwehr umgehend die Brandbekämpfung einleiten konnte. Die Autobahnpolizei Leer hat den Tatort polizeilich aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen zur Sache dauern an.

Leer - Handtasche aus Pkw entwendet

Manchmal reicht ein kurzer Moment und die Wertsachen sind weg. Sehr häufig kommt es zu Diebstählen aus Pkw, bei welchen die Geschädigten sich nur kurz von ihrem unverschlossenen Auto entfernten oder Wertsachen im Fahrzeug zurückließen. So ging es auch einer 40-jährigen aus dem Landkreis Leer, die für eine kurze Erledigung ihr Fahrzeug verließ, die Fahrertür verschloss und die offene Beifahrertür übersah. Nur einige Minuten reichten am 20.12.2022 in der Zeit von 08:10 Uhr und 08:30 Uhr einem unbekannten Täter, welcher den Wagen und die darin befindliche Handtasche in einer Wohnsiedlung im Bereich des Moorweges entdeckte und die Wertsachen an sich nahm. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es auch jederzeit an weniger frequentierten Örtlichkeiten zu Diebstählen kommen kann. Es wird daher empfohlen, Fahrzeuge auch bei lediglich minutenlanger Abwesenheit zu verschließen und den Verschluss auch immer zu überprüfen. Auch an Tankstellen z.B. sollte das Fahrzeug während des Bezahlvorganges immer verschlossen sein. Über einen längeren Zeitraum, wie z.B. über Nacht oder auf Parkplätzen während einer Einkaufstour, sollten niemals Wertsachen im Fahrzeug zurückgelassen werden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell