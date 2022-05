POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Michelstadt (ots) - Ein Imbisswagen, der üblicherweise auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Walther-Rathenau-Allee steht, ist am Wochenende (28. - 30.05.) ins Visier von Kriminellen geraten. Bei der Anlieferung von frischen Lebensmitteln ist am frühen Montagmorgen der Aufbruch festgestellt worden. Nach ersten Feststellungen wurde nichts gestohlen. An dem ...

mehr