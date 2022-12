Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl von Kupfer++Sachbeschädigung an Pkw - Tatverdächtige festgestellt++Schwerer Diebstahl aus Bildungseinrichtung++Verkehrsunfallflucht++

Moormerland - Diebstahl von Kupfer

Nachdem bereits in der Zeit vom 14.12.2022, 15:00 Uhr bis zum 15.12.2022, 08:00 Uhr ein Regefallrohr von einem Geldinstitut in der Koloniestraße entwendet wurde, kam es am Wochenende vom 17.12.2022 bis zum 19.12.2022 erneut zu einem Diebstahl von Kupfer an der gleichen Örtlichkeit. Im zweiten Fall entwendeten die Täter ca. 8,5 Meter einer Kupferdachrinne und transportierten diese auf derzeit nicht näher bekannte Weise ab. Ein weiterer Diebstahl von zwei Regenfallrohren aus Kupfer wurde am 18.12.2022 gegen 13:50 Uhr an einem Einfamilienhaus im Polderweg, sowie am 18.12.2022 gegen 20:00 Uhr an einer Pflegeeinrichtung in der Sachsenstraße bemerkt. Bezüglich aller Taten entstand ein finanzieller Schaden im mindestens vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Taten oder Tatverdächtige machen können, werden gebeten, die Polizei in Moormerland zu verständigen.

Emden - Sachbeschädigungen an Pkw-Tatverdächtige festgestellt In der Zeit vom 19.12.2022, 23:00 Uhr bis zum 20.12.2022, 0:10 Uhr wurden in den Straßenbereichen Nesserlander Straße, Dortmunder Straße und Cirksenastraße nach bisherigen Erkenntnissen die Außenspiegel von mindestens 14 Pkw und ein Straßenschild beschädigt. Durch einen Anwohner wurde in dem genannten Bereich eine dreiköpfige Männergruppe wahrgenommen, welche sich randalierend dort aufhielt und Fahrzeuge anging. Durch umgehend eingesetzten Kräfte der Polizei Emden wurde die betreffende Männergruppe (24, 23 und 22 Jahre alt) im Nahbereich angetroffen und kontrolliert. Alle drei Personen standen unter Alkoholeinfluss. Nach Feststellung der Personalien und weiteren polizeilichen Ermittlungen wurde die Männer an ihre Meldeadressen entlassen. Diese müssen sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Leer - Schwerer Diebstahl aus Bildungseinrichtung In der Zeit vom 16.12.2022, 13:00 Uhr bis zum 19.12.2022, 05:15 Uhr kam es an einer Bildungseinrichtung in der Deichstraße zu einem schweren Diebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang über ein Fenster an der Gebäuderückseite und betraten die Räumlichkeiten. Diese wurden durchsucht, wobei auch Mobiliar beschädigt wurde. Entwenden konnten die Täter elektronische Geräte und Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Bereits Ende November war es an der Örtlichkeit zu einer vergleichbaren Tat gekommen. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Die Ermittlungen zu beiden Tatvorgängen dauert an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 18.12.2022, 15:00 Uhr bis zum 19.12.2022, 07:00 Uhr kam es in der Petkumer Straße, kurz vor der Straße "Am Südbahnhof", zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Petkumer Straße stadteinwärts und beschädigte einen ordnungsgemäß in Fahrtrichtung abgestellten VW Passat. Das Fahrzeug wies deutliche Schäden an der Fahrerseite auf. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

