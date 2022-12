Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.12.2022

++Verkehrsunfall durch Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug++Auffahrunfall nach verkehrsbedingtem Halten++

Emden - Verkehrsunfall durch Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug Am 18.12.2022 kam es gegen 10:52 Uhr auf der Uphuser Straße zu einem Auffahrunfall. Eine 33-jährige Frau aus Emden befuhr die genannte Straße Richtung stadteinwärts. Aus derzeit nicht geklärten Gründen fuhr die Frau mit erhöhter Geschwindigkeit auf den Pkw eines vor ihr fahrenden Pkw eines 64-jährigen Emders auf. Verletzt wurden die Unfallbeteiligten nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Durch den Aufprall entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zudem war der Pkw der Frau nicht mehr fahrbereit. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen und weitere Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Westoverledingen - Auffahrunfall nach verkehrsbedingtem Halten Am 18.12.2022 kam es auf der Papenburger Straße in Höhe der Rotdornstraße, Fahrtrichtung Papenburg, zu einem Unfall, als ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw aus dem Emsland einen verkehrsbedingt wartenden Pkw zu spät erkannte. Trotz eingeleitetem Bremsmanöver rutschte der 18-jährige mit seinem Pkw auf das Fahrzeug einer 35-jährigen Frau aus Westoverledingen, wobei diese und ihre mitfahrende Tochter nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw des 18-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen.

