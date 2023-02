Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Einbruch in Wohnhaus Am Dienstag, 14. Februar 2022, drangen bislang unbekannte Personen zwischen 15.15 Uhr und 20.25 Uhr in der Sperlingstraße gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Ob etwas entwendet wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen. Molbergen - Geldbörsendiebstahl ...

