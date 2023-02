Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit 3 Beteiligten und 4 leicht Verletzten auf der BAB 7 bei Bockenem Fahrtrichtung Kassel

Hildesheim (ots)

Bockenem. BAB 7. Am 12.02.2023, gegen 23.45 Uhr, kam es auf der BAB 7 zwischen dem AD Salzgitter und der AS Bockenem in Fahrtrichtung Kassel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Kfz. Ein 55-jähriger aus Thüringen überholte mit seinem Sattelzug einem vor ihm fahrenden Lkw und wechselte deshalb vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dort befand sich ein mit 5 Personen besetzter Pkw, der von einem 29-jährigen aus Kassel geführt wurde. Dieser wollte nun ebenfalls den Fahrstreifen nach links wechseln, um den Sattelzug zu überholen. Jedoch übersah er dabei einen 18-Jährigen aus Einbeck, der mit einem hochmotorisierten Pkw zügig den linken Fahrstreifen befuhr. So kam es zunächst zum Zusammenstoß der beiden Pkw, die auch noch die mittlere Betonschutzwand touchierten. Anschließend drifteten Beide nach rechts ab und es kam noch zur Kollision des Pkw vom mittleren Fahrstreifen mit dem Sattelzug. Es wurden 4 Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf 37.000EUR geschätzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr (Holle, Grasdorf, Sottrum) war mit 47 Einsatzkräften vor Ort. Die Autobahn war zunächst für ca. 90 Minuten in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt, danach wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen und gegen 03.30 Uhr die komplette Fahrbahn nach Beendigung der Reinigungsarbeiten durch die AM Hildesheim freigegeben.

