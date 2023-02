POL-HI: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Hildesheim (ots) - Nordstemmen, (jb) Am Freitag, 10.02.23, gg. 19:35 Uhr ereignete sich auf der Straße An der Zuckerfabrik ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Nach Zeugenangaben befuhr ein 24-jähriger Nordstemmer mit seinem VW inkl. Anhänger von Rössing in Richtung Nordstemmen. Aus bisher unbekannter Ursache löste sich der Anhänger von der Kupplung und rollte in den Gegenverkehr. ...

