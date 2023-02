Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Anhänger in den Gegenverkehr

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, (jb) Am Freitag, 10.02.23, gg. 19:35 Uhr ereignete sich auf der Straße An der Zuckerfabrik ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Nach Zeugenangaben befuhr ein 24-jähriger Nordstemmer mit seinem VW inkl. Anhänger von Rössing in Richtung Nordstemmen. Aus bisher unbekannter Ursache löste sich der Anhänger von der Kupplung und rollte in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem BMW einer 53-jährigen Sarstedterin, die in Richtung Rössing fuhr. Die Sarstedterin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11000 Euro.

