POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall zw. Sack und Adenstedt

Sibbesse OT Adenstedt (be) Am Freitag, 10.02.2023 gg. 21:00 Uhr kam es auf der L 469 zwischen Sack und Adenstedt zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der 31jährige Fahrzeugführer aus Bockenem befuhr mit einem Pkw die Landstraße aus Richtung Sack in Richtung Adenstedt, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache kurz vor dem Ortseingang Adenstedt mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw total beschädigt und der Fahrzeugführer lebensgefährlich verletzt. Der Baum wurde so stark beschädigt, dass er durch Kräfte der Feuerwehr gefällt werden musste. Durch einen unverzüglich durch Zeugen alarmierten Rettungswagen wurde der schwerverletzte Fahrzeugführer in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme, Fällung des Baumes und Bergung des verunfallten Fahrzeugs musste die L 469 für ca. drei Stunden voll gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Sellenstedt und Adenstedt mussten neben der Baumfällung noch auslaufende Betriebsstoffe auffangen und binden.

